اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا.. واشتعال مظاهرات العراق.. أبرز ما جاء في صحف الإمارات

اللجنة الأمنية الإماراتية السعودية تبحث تعزيز التعاون المشترك

ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون المستجدات في المنطقة

إطلاق رصــاص حي ضـــد المتظـاهريـــن في بغداد

التيار الصدري يطالب باستقالة الحكومة واستجواب عبد المهدي

الإدارة الكردية: أنقرة تقوم بتغيير ديموغرافي شمالي سوريا

الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتدمير حل الدولتين

ماكرون: الجميع خاسرون في أي حرب تجارية

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الخليج" أن التيار الصدري العراقي الذي يتزعمه مقتدى الصدر طالب مجددًا أمس، الاثنين، باستقالة الحكومة، ودعا لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مجلس النواب (البرلمان).







وأعلنت لجنة إعداد ملف استجواب عبد المهدي في تحالف «سائرون»، عن إكمال ملف الاستجواب بالكامل، كما طالبت بإجراء انتخابات مبكرة.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 11قد أقال جنرالا من لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ووزارة الطوارئ ووزارة الشئون الداخلية.





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، ركزت صحيفة "الخليج" على تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خطط وجهود تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة القدرات الإنتاجية فيه ومساعي شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لاستثمار موارد الطاقة بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول في مقر أدنوك الرئيسي اليوم، والذي اطلع خلاله على أداء الشركة خلال الفترة المنتهية من العام الحالي وعلى خططها المستقبلية.وأبرزت صحيفة "الوطن" عقد اللجنة الأمنية المشتركة الإماراتية السعودية، اجتماعها الخامس لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية بين البلدين الشقيقين .وتم خلال الاجتماع – الذي عقد في المملكة العربية السعودية – مناقشة عدد من الموضوعات وبنود جدول الأعمال المتضمن آخر ما توصلت إليه الفرق الفنية المتخصصة المشتركة في مراحل تنفيذ المبادرات والمشاريع الثنائية بين البلدين إلى جانب الوقوف على المستجدات كافة فيما يتعلق عمل اللجنة المشتركة.عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالا هاتفيا من إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن القوات العراقية قد استخدمت الرصاص الحي، أمس، الاثنين، ضد متظاهرين في العاصمة بغداد، بعد ليلة عنف دامية خلفت أربعة قتلى من المتظاهرين أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء بجنوب العراق، حيث اتسعت رقعة العصيان المدني الذي يشل حركة الطرقات والمرافق النفطية والإدارات الرسمية، وتحدى المحتجون، أمس، دعوة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، المطالبة بـ«العودة إلى الحياة الطبيعية»، فيما لاتزال معظم المدارس الحكومية مغلقة في بغداد ومدن الجنوب، حيث رفع متظاهرون لافتات كبيرة على مباني المؤسسات الحكومية كتب عليها «مغلق باسم الشعب».وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد اتهم، إسرائيل، بالعمل بشكل ممنهج على تدمير حل الدولتين، فيما وصل مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إلى غزة لبحث ملفات عدة، بينها الانتخابات الفلسطينية، وأكد حرص الأمم المتحدة على إنجاح العملية الانتخابية، موضحًا أنها ستلعب دورًا مهمًا لضمان نجاح هذه العملية، وبدوره أوضح اشتية أن هناك تقدمًا مهمًا وجديًا في ملف الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وواصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال في الضفة الغربية والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.وأشارت صحيفة "البيان" إلى فرض الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على 9 أشخاص وكيان مرتبطين بإيران، من بينهم نجل المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وذلك في الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران.وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها، أن العقوبات تشمل مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني. كما طالت العقوبات كلًا من مستشار المرشد علي أكبر ولايتي، ورئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، «لدوره في قمع الثورة الخضراء وإعدام السجناء في إيران». وقالت الوزارة إن الكيان الذي فرضت عليه العقوبات هو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن مسئولا تركيا كبيرا صرح لرويترز بأن تركيا اعتقلت شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي لقي مصرعه في الآونة الأخيرة، بعدما اعتقلتها في مدينة أعزاز بشمال سوريا يوم الاثنين، وتستجوب زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضًا.دوليا، قالت صحيفة "الاتحاد" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دافع بقوة عن التجارة الحرة، خلال افتتاح معرض تجاري في مدينة شنغهاي الصينية اليوم، الثلاثاء.وأكد ماكرون، الحاجة إلى معالجة الاختلالات الحالية الناجمة عن العولمة مثل زيادة التفاوت في الثروات والتحديات الخاصة بالتحول الرقمي. وقال إن مثل هذه الاختلالات أدت إلى زيادة المخاوف وتبني إجراءات حمائية ذاتية في مختلف دول العالم.ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن عصابات التهريب في المكسيك قامت بقص قطع من الجدار الحديث، الذي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببنائه خلال الأشهر الأخيرة عن طريق استخدام أدوات متوافرة في الأسواق، حيث إنهم تمكنوا من فتح فجوات تكفي لمرور الأشخاص، وكميات من المخدرات للمرور إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكره مسؤولون أميركيون مطلعون على هذه الأضرار التي أصابت الجدار.ووفقا للمرسوم، فقد تمت إقالة 6 جنرالات من وزارة الطوارئ و4 من وزارة الداخلية وواحد من لجنة التحقيق.وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نُشر أمس، الاثنين، فإنه من ضمن الجنرالات المقالين النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لحماية النظام العام بوزارة الشئون الداخلية الروسية ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز بتهمة الاحتيال، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.ونقلت صحيفة الاتحاد عن وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) قولها، اليوم، الثلاثاء، أن رجلي إطفاء لقيا حتفهما وأصيب ثالث جراء انفجار في مبنى بشمالي إيطاليا.وأضافت الوكالة أنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى المبنى الواقع في منطقة كوارجنينتو/ نحو 60 كيلومترًا شرقي تورين/ في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء.