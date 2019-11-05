أنا مش كلبوب.. الشرنوبى يوجه رسالة لخطيبته السابقة سارة الطباخ.. فيديو

كشف الفنان محمد الشرنوبى، عن سبب انسحابه من فيلم "شريط 6"، مؤكدًا أن الانسحاب لم يكن بسبب خطيبته السابقة، ومنتجة الفيلم سارة الطباخ، لافتًا إلى أنه لم يشعر بالراحة بعد الاتفاق على الفيلم وقرر الانسحاب، وأنه تعاقد مع مسلسل "نصيبى وقسمتك" بعد انسحابه من فيلم "شريط 6" وحصد نجاحا باهرا.



ووجه محمد الشرنوبى، خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا"، رسالة لخطيبته السابقة سارة الطباخ بعد تحذيرها لأى شركة من التعامل أو التعاقد مع "الشرنوبى" قبل الرجوع إليها، قائلًا: "أنا لا أهتم بكل ذلك"، مشيرا إلى أنه يعيش حياته الطبيعية ويترك تلك المسألة فى يد المحامى الخاص به كما أنه يمارس عمله وحياته بدون مشاكل.



وأضاف أنه لا يهتم بحذف المنتجة سارة الطباخ لألبومه الأخير "زى الفصول" من على موقع "يوتيوب"، مؤكدًا أن الألبوم متواجد على العديد من المواقع الأخرى.



وتابع محمد الشرنوبى مازحًا: "الشعب المصرى دمه خفيف بطبعه ووصفنى بأنى كلبوب"، موضحًا أنه قام بالرد عليهم على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال فيديو يغني فيه "أنا مش كلبوب"، كنوع من أنواع الترفيه والهزار ليس إلا.



وأكد أن ليس لديه مواصفات لفتاة أحلامه قائلًا: "أهم حاجه تكون مريحة"، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي يركز على السينما لأنها تعيش وتسجل فى التاريخ أكثر من التليفزيون.