وفد الأمم المتحدة: مركز خدمات المستثمرين يشجع الشركات العقارية على دخول السوق المصري

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفد الجهات المانحة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برئاسة فيكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي للبرنامج، للقيام بجولة في مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى وذلك عقب لقاء شهد بحث سبل الدعم والتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في المشروعات المستقبلية، والدور الاستراتيجي لمصر كعضو في المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التعاون من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية.



