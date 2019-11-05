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اقتصاد

وفد الأمم المتحدة: مركز خدمات المستثمرين يشجع الشركات العقارية على دخول السوق المصري

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
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علياء فوزى و محمد يحيى
استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفد الجهات المانحة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برئاسة فيكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي للبرنامج، للقيام بجولة في مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى وذلك عقب لقاء شهد بحث سبل الدعم والتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في المشروعات المستقبلية، والدور الاستراتيجي لمصر كعضو في المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التعاون من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وقال أعضاء الوفد إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار تشجع الشركات في القطاع العقاري على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في السوق المصري، التي ستستفيد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار، والخدمات الممتازة السريعة التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.
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