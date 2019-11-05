الأهلي يواصل برنامجه التدريبي في آخر مران بمعسكر دبي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي، والذي يستضيف تدريبات الفريق خلال المعسكر الذي يقام في الإمارات والذي ينتهى بشكل رسمي غدا الأربعاء.



ويؤدي الفريق مرانه مساء اليوم قبل ساعات من نهاية المعسكر ومغادرة البعثة دبي غدًا للعودة إلى القاهرة.



وحقق الفريق أهدافه في معسكر دبي، من خلال التدريبات اليومية التي ركز فيها الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية إلى جانب التركيز على الجانب النفسي والمعنوي من خلال جلساته وحديثه مع اللاعبين.



ويخوض الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد بعد العودة من الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام.