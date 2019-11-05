الجهاز الطبي يوضح موقف ثلاثي الأهلي المصاب

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعافي حسين السيد من الكدمة التي تعرض لها في الركبة، وانتظامه أمس في المران الجماعي بصورة طبيعية، بعد زوال الورم من موضع الإصابة.



وقال الجهاز الطبي إن أحمد الشيخ لاعب الفريق، تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ويخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران بعد تنفيذه لبرنامج تأهيلي أمس على ملعب شباب أهلي دبي.



كما أكد الجهاز أن محمود متولى يواصل تنفيذ البرنامج الخاص به مع اتباع التعليمات الأخيرة للطبيب الألماني المتواجد في الإمارات، والذي اطلع على الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها مؤخرا في دبي وأكد من خلالها على ضرورة مد فترة تأهيل اللاعب.