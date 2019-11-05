Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السقا وعز وكريم عبد العزيز.. كارول سماحة تعلن رغبتها في التمثيل مع هؤلاء.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:01 م
كارول سماحه
كارول سماحه
Advertisements
قسم التوك شو
قالت الفنانة كارول سماحة إنها ستشارك اليوم في إحياء حفل لصالح جمعية سان جون المتخصصة بأمراض السرطان للأطفال، موضحة أن أى فنان يتشرف بإحياء هذا النوع من الحفلات.

وأكدت كارول سماحة، في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، أنها تتمنى المشاركة فى عمل فنى مع أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز وأمير كرارة وغيرهم من العديد من الفنانين الشباب لمشاركتهم فى البطولات الفنية.

وأوضحت كارول سماحة أنها مستعدة لأي عرض مناسب يقدم لها في الفترة القادمة، مضيفة أنها بعد مشاركتها في مسلسل «الشحرورة» مشتاقة للتمثيل والأعمال الفنية الدرامية والسينمائية أيضا.

وأشارت كارول سماحة إلى أنها تحب الغناء باللهجة اللبنانية الخاصة بها، ولكنها طرحت العديد من الأغاني باللهجة المصرية والخليجية، ولكن الأهم حب الناس لها بعيدا عن نوع اللهجة.

وتابعت: «انتظروا أغانى جديدة فى 2020، كما أنها لأول مرة ستقوم بإحياء حفل غنائي فى المكسيك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الشعراوي بشر مش نبي.. ريهام سعيد تدافع عن أسما شريف منير في أزمتها.. فيديو

وظائف خالية في مصر اليوم.. الإنتاج الحربي تطلب عاملين في هذه التخصصات.. تفاصيل

جبناهم بالكاميرات.. عميد طب قصر العيني تروى التفاصيل الكاملة لواقعة الزيت على المقاعد

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لمتابعيها.. تفاصيل

بـ اطلالة كاجوال.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور على إنستجرام

الرئاسة التركية تؤكد اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019

بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد

شاهد.. رهان يودي بحياة رجل أربعيني والسبب 50 بيضة.. تفاصيل مؤسفة