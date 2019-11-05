السقا وعز وكريم عبد العزيز.. كارول سماحة تعلن رغبتها في التمثيل مع هؤلاء.. فيديو

قالت الفنانة كارول سماحة إنها ستشارك اليوم في إحياء حفل لصالح جمعية سان جون المتخصصة بأمراض السرطان للأطفال، موضحة أن أى فنان يتشرف بإحياء هذا النوع من الحفلات.



وأكدت كارول سماحة، في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، أنها تتمنى المشاركة فى عمل فنى مع أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز وأمير كرارة وغيرهم من العديد من الفنانين الشباب لمشاركتهم فى البطولات الفنية.



وأوضحت كارول سماحة أنها مستعدة لأي عرض مناسب يقدم لها في الفترة القادمة، مضيفة أنها بعد مشاركتها في مسلسل «الشحرورة» مشتاقة للتمثيل والأعمال الفنية الدرامية والسينمائية أيضا.



وأشارت كارول سماحة إلى أنها تحب الغناء باللهجة اللبنانية الخاصة بها، ولكنها طرحت العديد من الأغاني باللهجة المصرية والخليجية، ولكن الأهم حب الناس لها بعيدا عن نوع اللهجة.



وتابعت: «انتظروا أغانى جديدة فى 2020، كما أنها لأول مرة ستقوم بإحياء حفل غنائي فى المكسيك".