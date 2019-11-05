بعد غياب 16 عاما.. شيرين تعود للسينما بفيلم استعراضي.. فيديو

كشف المنتج وليد منصور عن رغبة الفنانة شيرين عبد الوهاب في العودة إلى السينما، مؤكدا أن شيرين لديها شغف بالعودة للسينما مرة أخرى لعمل فيلم من نوع جديد.



وقال وليد منصور في برنامج "The Insider بالعربي‏" إن السينما انقسمت إلى قسمين؛ الأول أكشن والثاني هزار، لذلك قرر الدخول في شيء جديد وهو استعراضي حب، ولم يفصح عن أي تفاصيل بخصوص الفليم، ولكن فور الإعلان عن هذا الفيلم بدأت التكهنات حول قصته.



وأوضح وليد منصور أنه رغم وجود تكهنات من بعض الصحفيين بأنه سيكون قريبا من فليم «الجميلة والوحش»، إلا أنه لن يفصح عن أي تفاصيل، متابعا: «والله ما قلت كده والفيلم مش للأطفال خالص ولكن ستكون الصورة المختلفة وتشبه الأفلام الأجنبية».



وتأتي عودة شيرين للسينما المصرية، بعد غياب 16 عاما عقب مشاركتها في فيلم «ميدو مشاكل» بطولة الفنان أحمد حلمي ومحمد لطفي ونشوى مصطفى.