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أخبار العالم

أردوغان يواصل تعنته: القوات التركية ستبقى في أراضي سوريا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:23 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القوات التركية ستواصل بقاءها في أراضي سوريا، للقضاء على الأكراد.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن أردوغان قوله أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اليوم، الثلاثاء، إن الهجوم العسكري التركي في سوريا سيستمر، لافتا إلى أن الوحدات الكردية لم تنسحب من تل رفعت.

وكان الجيش التركي، أطلق في 9 أكتوبر الماضي، عملية عسكرية تحت عنوان "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات بشمال سوريا، بذريعة القضاء على الأكراد، وسط تنيد دولي وعربي بشأن هذا العدوان الذي نتج عنه عدد من القتلى والمصابين الأبرياء.
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