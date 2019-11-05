التضخم يرتفع في تنزانيا وأوغندا ويتراجع في كينيا

ارتفعت معدلات التضخم في تنزانيا وأوغندا، في يونيو الماضي نظرًا لارتفاع بعض أسعار السلع غير الغذائية والبضائع في الأولى وبسبب صعود رسوم الخدمات والتعليم في الثانية، بينما شهدت كينيا تراجعا في معدلات التضخم في الأسواق، وهو ما أرجعته التقارير الرسمية إلى تحسن أوضاع الطقس الذي انعكس أثره الإيجابي على الإنتاج الزراعي مما قاد إلى تراجع الأسعار في الأسواق.



وقال مكتب الإحصاءات الوطني التنزاني - في تقرير صدر اليوم - إن معدلات التضخم زادت في يونيو الماضي بنسبة 2ر0 في المائة لتصل إلى 7ر3 في المائة مقابل 5ر3 في المائة في الشهر الذي سبقه.



وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني الأوغندي هذا الأسبوع أن معدلات التضخم ما بين مايو ويونيو الماضيين ارتفعت من 3ر3 في المائة إلى 4ر3 في المائة، وهو ما عزاه خبراء المكتب إلى صعود معدل التضخم في الخدمات لتصل إلى 7ر4 في المائة في يونيو الماضي مقابل 4 في المائة في الشهر السابق عليه.



أما في كينيا، فقد سجلت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا في يونيو ليقف عند 70ر5 في المائة في أعقاب انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 69ر0 في المائة، وذلك وفق تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنى الكينى مطلع الشهر الجارى، وعزا المكتب الوطني للإحصاءات في كينيا ذلك الهبوط إلى تحسن الطقس الذي عزز من إنتاجية الغذاء ما قلص من أسعار بعض السلع الأخرى.

