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أخبار العالم

احتلال أمريكي جديد.. قوات ترامب تنشئ قاعدتين عسكريتين بسوريا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:07 م
مدرعات أمريكية
مدرعات أمريكية
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وكالات
ذكرت شبكة "آر تي" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت ببناء قاعدتين عسكريتين في محافظة دير الزور في سوريا، بعد أوامر الرئيس الأمريكي لبعض قواته بالعودة إلى سوريا بعد مقتل قائد داعش الأسبوع الماضي، مخالفًا بذلك أوامره السابقة بسحب جميع قواته من سوريا قبيل الغزو التركي بساعات.

ووفقًا لمصادر محلية سورية، فإن الولايات المتحدة تشيد قاعدة عسكرية في بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي، فيما تبني قاعدة أخري في مقر اللواء 113 في منطقة الشهابات بنفس المحافظة.

وأضافت أن الجيش الأمريكي عزز وجوده في المنطقة ذاتها بنحو 250 جنديا ومدرعات وراجمات صواريخ تزلانا مع العملية العسكرية التركية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، بإجراء تحضيرات أمريكية شمال وشرق سوريا لبناء ثلاث قواعد عسكرية مشتركة مع التحالف الدولي، في كل من القامشلي ومناطق أخرى.
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