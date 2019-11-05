بعد وصفه للشيخ الشعراوى بـ الجاهل.. رواد تويتر يهاجمون خالد أبو النجا بعنف

من تواضع لله رفعه ولقد تواضعت كثير يا شيخي الفاضل ومن حب الله لگ يأيتك البلاء في موتك والناس جميعا تتطلب الرحمة لك فاللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك الشعراوي.



#الشعراوي_فوق_ابوالنجا

عندما يتحدث السفيه بما لا يعلم لا رفع الله لكم صوتا بعد ذلك.. رحم الله شيخنا الجليل

#الشعراوي_فوق_ابوالنجا

الشعراوي من رموز مصر يا أبو النجا



#الشعراوي_فوق_ابوالنجا

تصدر هاشتاج "الشعراوى فوق أبو النجا" اليوم، الثلاثاء 5 نوفمبر، موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد تطاول الفنان خالد أبو النجا على الشيخ الشعراوى ووصفه بالجاهل.ودشن رواد "تويتر" هاشتاج "الشعراوى فوق أبو النجا" تعبيرا عن غضبهم مما صدر عن أبو النجا.وجاءت أبرز التغريدات:رحم الله شيخنا ذهب إلى مسجد الحسين ونظف المراحيض بنفسه ليؤدب نفسه عندما جرح تواضعها وأحس بلحظة كِبَر. #الشعراوي_فوق_ابوالنجا