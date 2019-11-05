Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طاقة البرلمان تقرر تأجيل النظر في التحديات التي تواجه قطاع البترول

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:35 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قررت لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، تأجيل نظر التحديات التي تواجه قطاع البترول، إلي موعد لاحق لاسيما بعد اعتذار وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال النائب عصام بركات، وكيل اللجنة في مستهل أعمالها اليوم، إن وزير البترول والثروة المعدنية تقدم باعتذار عن حضور اجتماع اللجنة لارتباطه بموعد رئاسي، وبناء عليه سيتم تأجيل مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للإجتماعات القادمة.

بدوره، تقدم المهندس أشرف فرج، وكيل وزارة البترول، باعتذار الوزير عن الحضور اليوم، بتأكيده أن هناك ارتباطا رئاسيا لديه، بما لا يمكنه من حضور الاجتماع اليوم.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة قد وضعت عددا من التوصيات المهمة للنهوض بالقطاع وتعزيز التنمية الشاملة فيها، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 / 2020، وفى مقدمتها سرعة تحصيل مستحقات قطاع البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة للقيام بدوره الإنتاجى والاقتصادى والمساهمة فى دعم الموازنة وسد العجز ومواجهة إلتزاماته المالية على أكمل وجه، تعظيم كميات الإنتاج من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية مع سرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعى لكل المحافظات.

كما أوصت اللجنة البرلمانية، بتوفير عدد من أسطوانات البوتاجار للمناطق التى يصعب توصيل الغاز الطبيعى لها، وتوفير كمية كافية من الوقود السائل (مازوت) و(سولار) لإمداد محطات الكهرباء بها، وزيادة قيمة الاستثمارات التى يتم ضخها فى مجال البحث والاستشكاف، تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبحث تحديات قطاع البترول.. لجنة الطاقة بمجلس النواب تجتمع غدا

ترشيحاتنا

الملك سلمان ينهي أنين اليمن باتفاق الرياض.. فهل يستجيب اليمنيون؟

الرئاسة التركية تؤكد اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي

وظائف خالية في مصر اليوم.. الإنتاج الحربي تطلب عاملين في هذه التخصصات.. تفاصيل

يسيئان معاملتي.. طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحرك الرأي العام ضد والديها

برغم الحكم بحبسها 3 سنوات.. تكريم سمية الخشاب في إسبانيا

كيار يتلاشى.. وإعصار مها يتحول لمدمر ويهدد 3 دول خليجية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019

بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد

شاهد.. رهان يودي بحياة رجل أربعيني والسبب 50 بيضة.. تفاصيل مؤسفة