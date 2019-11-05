قناة السويس يستعرض تجربته التكنولوجية بمؤتمر الناس والبنوك.. صور

أعلن بنك قناة السويس عن وجوده في معرض ومؤتمر الناس والبنوك في نسخته الـ13 تحت عنوان مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، من خلال جناح تم إقامته في المعرض بهدف عرض مزايا الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك.





وتفقد الجناح صباح اليوم، كلا من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، بحضور هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس المؤتمر، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأمين عام المؤتمر.





وكان في استقبالهم أيمن كمال نائب العضو المنتدب لبنك قناة السويس، ومحمد عبد العال عضو مجلس الإدارة، ونور الزيني مدير عام الاتصال المؤسسي في بنك قناة السويس، وبحضور لفيف من رؤساء البنوك والإعلام ورجال الأعمال والمجتمع المدني.





واستعرض البنك خلال الجناح أول مركز متخصص ـ بفروع البنك ـ في خدمات تطوير الأعمال، وذلك ضمن المبادرة القومية "رواد النيل" التي يرعاها البنك المركزي المصري والخدمات الرقمية التي يتيحها البنك.





وأكد حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن البنك المركزي المصري يدعم كافة الجهود لتطوير الخدمات الإلكترونية مما يحقق العديد من المزايا التي تعود على العميل والبنك والمجتمع ككل.





وأشار رفاعي إلى أن من بين المزايا لاستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية، مساعدة العميل على إنجاز جميع معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل حيث يمكنه أجراء كافة المعاملات من اى مكان يتواجد به ودون الذهاب الى فروع.





كما تشمل المزايا تحقيق التمكين الاقتصادي من خلال تقديم الخدمة بالتسهيلات اللازمة لكافة شرائح المجتمع مما يدعم الشمول المالي.





وأكد "رفاعي" أن توسع البنك في إطلاق الخدمات المصرفية الإلكترونية يعكس استراتيجية التحول الرقمي لبنك قناة السويس وتسخيرها فى إنتاج أحدث التقنيات فى مجال الخدمات المصرفية.



