الإمارات و بيلاروسيا يبحثان توسيع آفاق العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم /الثلاثاء/ مع ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق العلاقات بين دولة الإمارات وبيلاروسيا خاصة في قطاع الاستثمارات.



وأعرب رئيس بيلاروسيا - خلال اللقاء اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والاطلاع عن قرب على الانجازات الحضارية التي حققتها الدولة على مختلف المستويات، مؤكدا عمق علاقات الصداقة التي تربط بلاده مع دولة الإمارات على المستويين الرسمي والشعبي.

