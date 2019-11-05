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أخبار العالم

الإمارات و بيلاروسيا يبحثان توسيع آفاق العلاقات الثنائية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:35 م
الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
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أ ش أ
بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم /الثلاثاء/ مع ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق العلاقات بين دولة الإمارات وبيلاروسيا خاصة في قطاع الاستثمارات.

وأعرب رئيس بيلاروسيا - خلال اللقاء اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والاطلاع عن قرب على الانجازات الحضارية التي حققتها الدولة على مختلف المستويات، مؤكدا عمق علاقات الصداقة التي تربط بلاده مع دولة الإمارات على المستويين الرسمي والشعبي.
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