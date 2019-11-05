مدرب سلافيا براج يسخر من عاهل إسبانيا قبل لقاء برشلونة بدورى أبطال أوروبا

أعرب جينجريتش تروشوفسكي المدير الفني لـ سلافيا براج التشيكي عن استيائه من الإجراءات الأمنية المشددة التى تعرض لها خلال قدومه لمدينة برشلونة الإسبانية، استعدادا لمواجهة الفريق الكتالوني ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال أوروبا.



وأشار مدرب سلافيا براج في تصريحات صحفية إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تعرض لها في المطار وأيضا عند وصوله الفندق غاية في الغرابة قائلا: "كنا على وشك التعري".



وخلال وصوله إلى فندق الإقامة تصادف وجود الملك فيليبي السادس عاهل إسبانيا، وصرح المدرب ساخرا: "لم أر في حياتي هذا القدر من الحراس الشخصيين".



وتسببت الاحتجاجات الشعبية بالإقليم في ازدحام مروري كان سيتم على أساسه إلغاء المؤتمر الصحفي للفريق التشيكي، وذلك لتأخر وصول المترجمين لمدة 17 دقيقة عن موعدهم.



جدير بالذكر أن فريق سلافيا براج يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة بينما يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 7 نقاط وخلفه إنتر ميلان وبروسيا برصيد 4 نقاط.