الإطاحة بـ كويتي حرض الفتيات على التعري بمسابقة مزيفة

ألقت قوات الشرطة الكويتية القبض على مواطن كويتي دعا إلى تنظيم مسابقة عبر مواقع السوشيال ميديا بين النساء لأجمل ساق، وحرض فيها المشاركات على تصوير مقاطع فيديو لسيقانهن عارية.



وذاع صيت المسابقة الغريبة التي دعا إليها ناشط عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في الأوساط الكويتية بعد تسجيله مقطع فيديو يشرح فيه المسابقة الغريبة وشروطها، ويحرض فيها الفتيات ممن يرغبن في المشاركة بتعرية سيقانهن وتصويرها من أجل الفوز بالجائزة التي غرر بهن من أجلها.



وتم تداول مقطع الفيديو الذي سجله الكويتي بكثافة بين المغردين عبر "تويتر"، وهو يشرح شروط المسابقة قائلًا: "اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجلين للساق، وعلى المتقدمات للمسابقة أن يرتدين الخلخال، ويرسلن لحسابه صورهن، والفائزة ستتلقى جائزة ذهبية ثمينة".



وأصدرت الشرطة الكويتية إذنا من النيابة العامة لضبط صاحب المسابقة وإحضاره بتهمة خدش الحياء، وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بتصويره الفيديو، مشيرا إلى أنه كان بغرض المزاح، ولكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

