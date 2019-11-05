بشأن الوضع في شمال سوريا.. روسيا لا تتوقع الوصول لاتفاقات مع واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه لا يتوقع أن تكون هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الوضع في شمال شرقي سوريا.



وقال لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم، الثلاثاء "ليس لديّ شعور بأنه يمكن الاتفاق مع الولايات المتحدة على شيء ما اليوم"، بحسب "روسيا اليوم".



وفي سياق المتصل، أكد لافروف أن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، بخصوص الوضع في شمال سوريا، جارٍ تطبيقه.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسيير الوحدات الروسية والتركية الدورية المشتركة الثانية في منطقة عين العرب بشمال شرقي سوريا، عند الحدود التركية.