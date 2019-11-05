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رياضة

أحمد عدلي يتوج بكأس المركز الأول في مهرجان الملك محمد السادس للشطرنج

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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نور عادل
توج أحمد عدلي، بكأس المركز الأول عن فوزه بمباريات مهرجان الملك محمد السادس للشطرنج السريع بالمغرب، والتي أقيمت في الفترة بين 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الحالي.

حقق أحمد عدلي الفوز بـ7 مباريات، كما تعادل في مبارتين أخريين مستمرًا في تحقيق المزيد من الإنجازات والتألق في جميع المحافل المحلية والدولية.

الجدير بالذكر أن أكاديمية وادي دجلة للشطرنج، تعد أول أكاديمية دولية عالمية فى مصر معتمدة من FIDE " الإتحاد الدولي للشطرنج" بقيادة بطل العالم أحمد عدلي، والتي تعمل على تدريب الأطفال من سن 6- 18 سنة من قبل مدربين دوليين باستخدم مناهج وأساليب عالمية.
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