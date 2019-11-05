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أخبار العالم

وزراء الكهرباء العرب يبحثون إنشاء السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:00 م
مقر الجامعة العربية
مقر الجامعة العربية
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نادر سمير
استضافت الجامعة العربية اليوم، اجتماع الدورة الـ ١٣ لمجلس وزراء الكهرباء العرب، برئاسة ليبيا خلفًا للكويت، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات على رأسها تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور فعَال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.

كما يبحث الاجتماع العديد من المواضيع الأخرى ومنها دعم قطاع الكهرباء في جمهورية الصومال الفيدرالية، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وكذلك الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت، بالإضافة إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة.

ويشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء هذا العام توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لربط منظومات الكهرباء بها.

وسبق أعمال الدورة اجتماعًا تشاوريًا لوزراء الكهرباء.
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