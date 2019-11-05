بشري سارة للمعلمين..تعرف على التفاصيل

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين: إنه سيتم منح عضوية النقابة لمدة عام لمن يفوز بمسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم، مضيفا أن تلك العضوية ستكون لها نفس مميزات العضوية الدائمة.



وأشار "الزناتى " فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أنه لاول مرة يتم منح عضوية النقابة بعد 10 أيام من موعد تقديم الأوراق للنقابة؛ حيثُ إنه كان يتم منح العضوية بعد عام من تقديم تلك الأوراق .



وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من المعلمين على تلك العضويات، إذ يتقدم إلينا بالآلاف للحصول على عضوية النقابة .



وأكد أن النقابة ستوفر تسهيلات كبيرة من أجل انضمام أعضاء جدد في حالة الاتفاق النهائي على شرط العضوية، للمتقدمين في تعاقدات التربية والتعليم، التي أعلن عنها الوزير لضم 120 ألف معلم جديد.

