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أخبار العالم

مسئول ليبي: الربط الكهربائي العربي من أهم المشروعات التكاملية.. ويمهد الطريق لإقامة سوق مشتركة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:56 م
الكهرباء
الكهرباء
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أ ش أ
أكد المهندس عبدالمجيد محمد حمزة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العامة للكهرباء بدولة ليبيا، أن مصادر الطاقة بمختلف أشكالها من الدعائم الأساسية لتحقيق برامج التنمية المستدامة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية .. مشيرا إلى أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في جميع المجتمعات وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر مسالة أساسية للاستقرار.

وقال حمزة، في كلمته خلال ترؤسه أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية، "إننا نتطلع بتفاؤل إلى مستقبل مشرق لقطاع الكهرباء يساهم في دعم وتطوير مشاريع التنمية الاقتصادية بدولنا العربية".

وأضاف أن الربط الكهربائي من أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، تعتمد على وجود إطار تشريعي وأخر مؤسسي متين يصحبهما بنية تحتية متكاملة.

وأكد المسئول الليبي أهمية الاجتماع في خضم التطورات والإنجازات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية في مجال الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بشكل خاص والتحولات والإصلاحات في هذا القطاع سعيًا لتحقيق تأمين الطلب على الكهرباء لجميع مواطنيها.
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