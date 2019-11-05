مجهولون يذبحون شابا داخل توك توك في الغربية.. صور

شهدت قرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية حالة الرعب والفزع الشديدين على وجوه الآلاف من أسر وعائلات القرية بسبب مصرع الشاب "إسلام .م " وذبحه على أيدي مجهولين بواسطة أسلحة بيضاء وتركه غارقا فى دمائه داخل دراجه نارية "توك توك " وسط الزراعات.





تحولت منازل قرية "ميت بدر حلاوه " والتى اشتهرت بباريس مصر بسبب شيوع سفر أبنائها للخارج بأربها حيث أصبحت سرادقات عزاء فى وفاة الشاب الضحية الذي لم يتجاوز عمره العقد الثالث تاركا والديه وأشقائه وزملائه بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة وحيدا وسط الأراضي الزراعية.





فى المقابل طالب محمد علي أحد أقارب الضحية وزير الداخلية بضرورة القصاص لدماء نجلهما؛ لافتا بقوله "أمه وأبوه دخلوا فى نوبة من البكاء والانهيار حزنا على قتل نجلهم بصورة غادرة فى وضح النهار وسط غياب الشرطة وعدم وجود أحد لإنقاذه".





وتابع محمود علي نجل خال الشاب المذبوح أن العائلة تعرضت لفاجعة لا يمكن أن يتخيلها عقل بشر؛ مشيرا بقوله: أنا كافة الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كارثة تدل على غياب الرقابة الأمنية وأن أرواح شباب القرية أصبحت في خطر مضيفا :" استلمنا الجثة من المشرحة وجاري استكمال مراسم تشييع الجثمان لدفنه بمقابر العائلة عصر اليوم وسط مشاركة الأهل وزملاء الضحية .





وأشار الى ان اسلام كان شاب أخلاقه حميده ومحبوب من كل زملائه ومتفوق دراسيا وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين " .

وكان أبناء القرية استيقظوا على نبا عثور بعض شباب القرية على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره غارقا فى دمائه داخل توك توك فى الزراعات ولفظ أنفاسه الأخيره وحيدا





وكان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد أحمد العيدروسي مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة وسط الزراعات داخل توك توك بقرية ميت بدر حلاوة بدائرة المركز .





كما باشرت القيادات الأمنية دورها بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية تحت قيادة عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد حازم حسام مفتش مباحث مركز سمنود وبالانتقال الى موقع الحادث ومطابقة مشاهده الجريمة لتحديد هوية الجاني .





وكشفت مصادر أمنية أن الجثة لشاب لم يتجاوز 25 سنة من عمره يدعي "إسلام .م ا" وبها طعنات فى أماكن متفرقة من جسدة وملقات بجوار توك توك وسط الزراعات بمنطقة نائيه .



