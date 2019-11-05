فعاليات ثقافية وفنية احتفالا بمولد النبي فى الغربية

شهدت المواقع الثقافية بمحافظة الغربية إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بمولد الرسول، ففي قصر ثقافة المحلة استعرض سامي منصور من مديرية أوقاف الغربية أهم المواقف في حياة خاتم المرسلين قبل وبعد الرسالة السماوية، مؤكدا أن النبي استطاع بحسن خلقه نشر الدعوة الاسلامية في جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية حتى أن كفار قريش قد اطلقوا عليه الصادق الأمين، وهو الأمر الذي لا بد لنا من التحلي به خلال معاملاتنا اليومية لأن الدين المعاملة، بينما أقام القصر حفلة غنائية لفريق الكورال ضمت العديد من الأغاني الدينية لكبار المطربين والملحنين.



استعرض الشيخ الجوهري حسين الامام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية خلال محاضرة بعنوان "الرحمة المهداة" بمكتبة ابيار الثقافية الأجواء الاجتماعية قبل نزول الرسالة السماوية على النبي، وكيف كانت قريش تغوص في ظلمات الكفر والشرك والظلم واضطهاد الضعيف، حتى أن جاء نبي الرحمة لينصر المظلوم ويعلي من شأن الضعيف ويبشر الناس برحمة الله وعفوه ويوصي الناس بحسن الأخلاق واحترام الخصوصية والتعايش رغم اختلاف المعتقدات والتوجهات.



أكد الشيخ عبد الحميد الزغبي الامام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية أن النبي هو أول من وضع أسس المواطنة والتعايش السلمي مع الآخر عند قدومه الى مدينة يثرب التي كان يسكنها اليهود الى جانب القبائل العربية ومنها قبيلة الأوس والخزرج، لكنه استطاع المؤاخاة بينهما بفضل من الله.



كما دعا "الزغبي" الى ضرورة التحلي بخلق النبي الكريم ومنها الوفاء والرحمة والكرم وحفظ العهود والمواثيق والتعايش واحترام الرأي وان كان مخالفا، مشيرا الى أنه لا توجد أي مخالفات شرعية في الاحتفال بمولد النبي، ومن جانبه أقام بيت ثقافة كفر الزيات ورشة لرسم وتصميم نموذج لعروسة المولد النبوي بمشاركة العديد من طلبة وطالبات المدارس.