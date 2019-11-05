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حوادث

الإدارة العامة لتصاريح العمل تتخذ إجراءات للتسهيل على كبار السن

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:52 م
التسهيل على المواطنين
التسهيل على المواطنين بتصاريح العمل
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مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة.

واستقبلت الإدارة خلال الشهر الماضى 1606 مواطنين جميعهم من"الحالات المرضية وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة"، وذلك بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج التصاريح الخاصة بهم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتصاريح العمل، خلال الشهر الماضى عن إنهاء إجراءات 101229 تصريح "جديد – إعفاءات–مخالصات"، وإصدار488 تصريح بالخدمات الإلكترونية، وإصدار 110 تصريح عمل بالتنسيق مع القنصليات المصرية فى الخارج، وضبط 2007 محكوم عليهم فى جنح وجنايات، وضبط 33 قضية "ترخيص – تزوير - سمسرة".

وأكدت الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية.
الإدارة العامة لتصاريح العمل تتخذ إجراءات للتسهيل على كبار السن
الإدارة العامة لتصاريح العمل تتخذ إجراءات للتسهيل على كبار السن
الإدارة العامة لتصاريح العمل تتخذ إجراءات للتسهيل على كبار السن
الإدارة العامة لتصاريح العمل تتخذ إجراءات للتسهيل على كبار السن
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