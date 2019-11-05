8 من أهم ملوك مصر خارج الخريطة السياحية للبلاد..فيديو

لم تقتصر حضارتنا و آثارنا على الفرعونية فقط ، بل دائمًا ما كان ملوك وعظماء هذا البلد يوصوا بتوثيق كل شيئ حتى موتهم ، ولذلك أُنشئت مقابر المماليك على مر عصر المماليك واحدًا تلو الآخر ، سلالم من أحجار الجير ، وقباب تزين كل ضريح ،و تتواجد المقابر فى ناحية الشرق من طريق صلاح سالم بعد تحويلها من صحراء إلى منطقة مكتظة بالسكان ، وهذا ما كان يهدف إليه سلاطين العصر المملوكى بتعمير الصحراء وأنشئوا بعد المساجد القريبة منهم .



أعرب "يوسف أسامة " مؤرخ تاريخ إسلامى عن مدى أهمية الآثار الإسلامية بشكل عام وآثار المماليك بشكل خاص ولذلك يجب الإهتمام بهم ، حيث حكمت دولة المماليك مصر لمدة ثلاثة قرون ، أما بالنسبة لقرافة المماليك فهى المنطقة التى دُفن فيها عدد كبير من سلاطين وأمراء دولة المماليك بدءًا من السطان "الناصر فرج إبن برقوق" حتى آخر ملوك الدولة ، فهى منطقة غنية بالآثار الإسلامية ولكن للأسف لم يُروج لها سياحيًا ولذلك نادرًا ما يتواجد السياح فيها



فيما أكد "أسامة" على مدى أهمية دور الدولة التى تركز على الآثار التى تأتى بعائد مادى على الرغم من انها إذا إهتمت بالآثار الإسلامية ستجذب السياح بشكل مختلف عن النمط المعتاد للآثار الإسلامية .



أضاف "أسامة" أنه يجب وضع ميزانية مخصصة من الدولة لترميم الآثار الإسلامية والتدخل العاجل لبعض الآثار حتى لا يتم هدرها ، وأوضح أنه لا يجب صب الإهتمام والميزانية الكاملة للآثار الفرعونية ، وعلى الجانب الآخر لاحظ "أسامة" أن الوعى لدى المواطنين زاد تجاه الآثار الإسلامية وبدورى أقوم بزيادة نشر الوعى عن طريق عمل الفيديوهات المفصلة عن تاريخ كل آثر بإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى .



وأكد على دور مواقع التواصل الإجتماعى فى جذب العديد من المتلقين لهذه الأماكن عن طريق الصور الفيديوهات مما أتاح لى الفرصة فى عمل جولات سياحية تثقيفية كل يوم جمعة، "قبة الأمير قنصوة إبن سعيد ، قبة الأميرة نازلى حليم ، مدفن إسماعيل سرى وحسين سرى ، قبة الأميرة شويكار ، مجموعة الأمير إينال ، مقابر شهداء القوات المسلحة ورئيس مصر السابق ، جامع قايتباى " كل هذا التراث فى مربع واحد ولم يتم إستغلاله ليعود على الدولة بالخيرات .