زبادى يشعل الأوبرا المصرية.. فيديو وصور

أشعل النجم المغربى فؤاد زبادى، الليلة الرابعة لمهرجان الموسيقى العربية.



وقال زبادى فى كلمة قصيرة إن المهرجان مناسبة راقية للتواصل بين الفنانين العرب، وتمنى السلامة لكل أراضى الأمة، كما قدم التحية لوزارة الثقافة والأوبرا للجهود الدءوبة الهادفة إلى حفظ الهوية والتراث، واستهل برنامجه بتحية لمصر، حيث غنى سنة وسنتين، أعقبها بباقة من أعمال الطرب وهى "الناس المغرمين، الورد جميل، مبيسالش عليا، شفت حبيبى، وساكن فى حى السيدة.



وسبقته نجمة الأوبرا آيات فاروق، حيث أبحرت مع الجمهور فى بانوراما من أعمال نجاة منها أما براوة، إلا أنت، القريب منك بعيد،

كما شدت برائعة سيد درويش أنا هويت وتجاوب معها الحضور.



وكانت ختامها مسك لليلة الرابعة للمهرجان فففى رحاب المقامات الشرقية حول النجم محمد الحلو مسرح الاوبرا الكبير الى مظاهرة فى حب مصر حيث تغنى ب عظيمة يا مصر ، حبايب مصر ، وبصوته المنتمى الى زمن الفن الجميل وبمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى تغنى ب لعبة الايام ، بتلومونى ليه ، وحياتك يا حبيبى الى جانب عدد من اعماله الخاصة منها الوسية ، يا حبيبى واهيم شوقا .