Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

زبادى يشعل الأوبرا المصرية.. فيديو وصور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
أشعل النجم المغربى فؤاد زبادى، الليلة الرابعة لمهرجان الموسيقى العربية.

وقال زبادى فى كلمة قصيرة إن المهرجان مناسبة راقية للتواصل بين الفنانين العرب، وتمنى السلامة لكل أراضى الأمة، كما قدم التحية لوزارة الثقافة والأوبرا للجهود الدءوبة الهادفة إلى حفظ الهوية والتراث، واستهل برنامجه بتحية لمصر، حيث غنى سنة وسنتين، أعقبها بباقة من أعمال الطرب وهى "الناس المغرمين، الورد جميل، مبيسالش عليا، شفت حبيبى، وساكن فى حى السيدة.

وسبقته نجمة الأوبرا آيات فاروق، حيث أبحرت مع الجمهور فى بانوراما من أعمال نجاة منها أما براوة، إلا أنت، القريب منك بعيد،
كما شدت برائعة سيد درويش أنا هويت وتجاوب معها الحضور.

وكانت ختامها مسك لليلة الرابعة للمهرجان فففى رحاب المقامات الشرقية حول النجم محمد الحلو مسرح الاوبرا الكبير الى مظاهرة فى حب مصر حيث تغنى ب عظيمة يا مصر ، حبايب مصر ، وبصوته المنتمى الى زمن الفن الجميل وبمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى تغنى ب لعبة الايام ، بتلومونى ليه ، وحياتك يا حبيبى الى جانب عدد من اعماله الخاصة منها الوسية ، يا حبيبى واهيم شوقا .
زبادى يشعل الأوبرا المصرية.. فيديو وصور
زبادى يشعل الأوبرا المصرية.. فيديو وصور
زبادى يشعل الأوبرا المصرية.. فيديو وصور
زبادى يشعل الأوبرا المصرية.. فيديو وصور
زبادى يشعل الأوبرا المصرية.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوبرا دمنهور تحتفل بذكرى الموسيقار كمال الطويل .. الجمعة

مقطوعات موسيقية وفؤادي زبادي بانطلاق مهرجان الموسيقى العربية بـ أوبرا دمنهور

مدحت صالح يتلقى التهنئة بعيد ميلاده في مهرجان الموسيقى.. ويقدم أحد الموهوبين

لبنان والمغرب نجوم ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية في الإسكندرية

تحية لمصر من مروان خوري ومي فاروق بين التراثي والمعاصر في الإسكندرية

أوبرا الإسكندرية تحيي ثالث حفلات مهرجان الموسيقى العربية

ترشيحاتنا

الثأر لرئيس مباحث مركز شرطة قوص بعد استشهاده بـ4 أيام .. مقتل "البح" بعد إطلاق النار مع الشرطة

أول رد من الزمالك على تصالح تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب

مجهولون يذبحون شابا داخل توك توك في الغربية.. صور

ما حكم من نسي سجدة وتذكرها بعد انتهاء الصلاة؟

الأهلي يسعي للحصول على خدمات إيريك تراوري.. تفاضيل

بشرى سارة.. إجراءات لخفض أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم الحمراء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طفل يلقى مصرعه بعد تعرضه للطعن أثناء نومه.. من القاتل؟

سيدة حامل تتصدى للصوص مسلحين هددوا زوجها وطفلتها.. لن تصدق ما فعلته

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019