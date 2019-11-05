كيم كارداشيان مصدر اهتمام النساء لهذا السبب

قال الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام ومدير أكاديمية Change Me، إن معظم النساء يردن بشكل دائم التمتع بجسد جذاب وممشوق مثل النجمات العالميات .. وتعد نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان مصدر اهتمام لعدد كبير من النساء حيث يتم متابعتها وتقليدها بشكل مستمر منهن ، لذا الكثير من النساء يردن أن يصبحن في جسم كيم كارداشيان ذات المؤخرة الكبيرة وتجد أن في هذا مصدر جذب ويزيدها جمالًا.



وأكد الدكتور محمد عماد الدين أن عملية تكبير المؤخرة هي عملية تعمل على تحسين شكل المؤخرة والأرداف من خلال زيادة حجمها وجعلهما أكثر ارتفاعًا وبروزًا، ومحاولة تنسيق شكلها مع الجسم ككل، وتتم عملية تكبير المؤخرة من خلال الطريقة الجراحية باستخدام حشوات السيليكون أو عن طريق عدة طرق تجميلية غير جراحية كاستخدام حقن الفيلر والكولاجين والدهون الذاتية.



وأضاف الدكتور محمد عماد: هناك العديد من أنواع التقنيات المستخدمة لعملية تكبير المؤخرة والتي تنقسم ما بين تقنيات جراحية وأخرى غير جراحية، ويعتمد اختيار كل منهما على رؤية الطبيب والحالة الصحية للشخص والأهداف المتوقعة من العملية.



وأوضح عماد الدين أن عملية تكبير المؤخرة بالدهون الذاتية هي عملية جراحية أيضًا يقوم فيها الطبيب أولا باستخلاص بعض الدهون الزائدة من مناطق أخرى بالجسم، ثم تتم تنقيتها وإزالة الشوائب منها حتى يتمكن من إعادة حقنها مرة أخرى ولكن في المؤخرة، وأهم ما يميزها إنها آمنة جدًا ولا يوجد لها أي مخاطر على الجسم أو مضاعفات لأن الدهون طبيعية ومستخلصة من جسم الشخص نفسه.