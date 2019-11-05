حوادث اليوم.. الثأر لمعاون مباحث مركز شرطة قوص بعد استشهاده بـ 4 أيام.. مقتل البح بعد إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع سيدة وشاب صعقا بالكهرباء.. وانتحار مسن بولندي في الغردقة

مصرع شاب فى المنوفية أثناء عمله بمغسلة السيارات

مصرع ربة منزل في سوهاج صعقا بالكهرباء

مقتل "البح" بعد إطلاق النار مع الشرطة

فى أقل من 4 أيام تمكنت قوات الشرطة من الثأر لمعاون مباحث قوص بمديرية أمن قنا، نجحت القوات فى تتبع وتحديد المتهم الرئيسي فى الجريمة ومداهمة مكان اختبائه إلا أنه بادر القوات بإطلاق النار مما دفع القوات للتعامل معه مما أسفر عن مصرعه.وكثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والعمل على ضبط المتهمين فى واقعة إستشهاد الرائد باسم فكرى "رئيس وحدة مباحث مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا".أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط ،إختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة (سبق اتهامه فى 20 قضية "إطلاق أعيرة نارية – مقاومة سلطات – سرقة سيارة بالإكراه – قتل – خطف) ومحكوم عليه فى القضية رقم 2051/2013 جنايات مركز قفط "سلاح وذخيرة" بالسجن المؤبد، والقضية رقم 3784/2013 جنايات مركز قفط "قتل عمد" بالسجن 15 سنة، والقضية رقم 837/2013 جنايات قسم قنا "سلاح واستعمال قوة" بالسجن 15 سنة، والقضية رقم 11052/2013 جنايات مركز قنا "سرقة وسلاح" بالسجن 10 سنوات، و4 قضايا جنح حبس (سرقة - تبديد - مشروبات كحولية)، بمزرعة مهجورة بالظهير الصحراوى بناحية طريق أسيوط / البحر الأحمر بدائرة قسم أسيوط الجديدة.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعار المذكور بوصول القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلته القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعه، حيث عثر بجواره على بندقية آلية وعدد 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالى.وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها منذ أيام عن استشهاد الرائد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا فى تبادل لإطلاق النيران مع ثلاثة عناصر إجرامية.البداية عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه فى أربع قضايا جنائية) وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام اثنان من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران.مما أسفر عن استشهاد الرائد / رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلى الدراجة على (2 بندقية آلية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.على جانب أخر تحقق نيابة الغردقة الجزئية، بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، في واقعة انتحار مسن بولندي يدعى واي تولد جان، ٦٤ عاما، أثناء تواجده رفقة زوجته في الغردقة.عثر على جثة السائح مشنوقا في منطقة مجاويش جنوبي الغردقة، وأودعت مشرحة المستشفى العام، وانتقلت النيابة للمعاينة، وقالت زوجة المجني عليه إنه كان يعاني من «حالة نفسية سيئة» قبل الانتحار.وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال زوجة المجني عليه، وإخطار مسؤولي السفارة البولندية في القاهرة.وفى سياق متصل لم يكن يتخيل ذلك الشاب المكافح أن خروجه للعمل في صباح هذا اليوم سيكون هو آخر عهده بالدنيا وأن نهايته ستكون في مكان عمله الذي قضي فترة كبيرة من حياته بداخله يعمل ويكد ويتعب ليكسب قوت يومه بالحلال من عمله داخل مغسلة السيارات الذي يعمل بها منذ زمن.بدأت الواقعة مع بزوغ الشمس حيث استيقظ إسلام الشافعي صاحب ال25 عاما كعادته كل صباح وتناول إفطاره مع أسرته البسيطة بمنزله ثم اتجه لعمله بمغسلة السيارات التي يعمل بها، وقام بتنظيف المغسلة كعادته كل يوم وجلس ينتظر رزقه حتي أتاه سائق بسيارة يريد غسلها فقام مسرعا والبسمة تملأ وجهه وبدأ عمله في قمة نشاطه وسعادته برزقه التي بعثه الله إليه في بداية يومه.وأثناء عمله جاءت سيارة أخرى يريد صاحبها تنظيفها وأوقفها تنتظر دورها، وانتهي إسلام مسرعا من تنظيف السيارة الأولي والسعادة تغمره بالرزق الوفير وقام مسرعا بإدخال السيارة الثانية داخل المغسلة وبدأ العمل بها واستاذن إسلام صاحبها أن يحتسي كوبا من الشاي سريعا وأحضر كوبين من الشاي له ولصاحب السيارة.وعاد لتنظيف السيارة مرة أخرى وأثناء عمله وسط المياه ووسط أسلاك الكهرباء حدث ماس كهربائي من سلك كهرباء كان وسط المياه مما أدى لصعق المكان بالكهرباء فسقط إسلام أرضا علي المياه الراكدة لتصعقه الكهرباء ويلقي مصرعه وسط صراخ المحيطين أثناء محاولات إنقاذه.وتم علي الفور نقله لمستشفى الشهداء العام إلا أنه كان قد فارق الحياة شهيدا وصعدت روحه الطاهرة لبارئها وسط دموع أهالي قريته علي هذا الشاب الذي قضي حياته في عمل وجد وكفاح.كما استقبل مستشفي سوهاج العام، ربة منزل تقيم دائرة مركز المنشأة جثة هامدة، إثر إصابتها بصعق كهربائي، لملامسة يدها سلك عار بمنزلها.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "أمل. خ. ع" ١٨ عاما ربة منزل جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي، وبسؤال شقيقها "حسن. خ. ع" ٢٩ عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه خلال قيام شقيقته ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها إحدى الأسلاك الكهربائية مما أدى لصعقها ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة صدمة كهربائية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.