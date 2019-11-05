هادي البحرة: نجاح أولى مراحل لجنة صياغة الدستور السوري

صرح رئيس فريق المعارضة السورية في لجنة تعديل الدستور"هادي البحرة"، إن الجلسة الأولى للهيئة المصغرة المعنية بكتابة مسودة الدستور، توافقت على وضع آليات عملها، وفق ماذكرت شبكة آر تي.



قال هادي البحرة، بعد انتهاء وقائع جلسة الهيئة المصغرة أمس: "تقدمنا بآلية للوصول إلى المشتركات ووضع آليات العمل وهي الأساس لأنها ستتيح للجنة تحقيق الغاية التي تشكلت من أجلها ... نحن هنا لمناقشة كل التجارب الدستورية السورية، وإقرار مسودة دستور جديد نحتاجه لمستقبل سوريا".



وتابع هادي البحرة: "هناك عدة أفكار تم تداولها وتم التوافق عليها، والصيغة النهائية وضعت بشكل مشترك بين الجميع، ولم يتم التفرد من طرف لآخر، نحن نسعى للتوافقات وبالتالي العطاء مشترك للجميع".



وختم بأن اجتماع الأمس تم بطريقة إيجابية، وتم جدولة أعماله التي تبدأ اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع سيتم وضع جدول أعمال لجولات الاجتماعات القادمة.



وانتهت الجلسة الأولى للهيئة المصغرة، أمس، على أن تواصل اجتماعاتها اليوم الثلاثاء بعقد جلستين في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، من أجل تحديد جدول الأعمال في الفترة المقبلة.



وبحضور ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني، أطلق المبعوث الأممي، جير بيدرسون، الأربعاء الماضي، في جنيف، عمل اللجنة الموسعة المؤلفة من 150 عضوا بواقع 50 عضوا لكل من المجموعات الثلاثة.

