Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هادي البحرة: نجاح أولى مراحل لجنة صياغة الدستور السوري

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:48 م
هادي البحرة
هادي البحرة
Advertisements
محمد علي
صرح رئيس فريق المعارضة السورية في لجنة تعديل الدستور"هادي البحرة"، إن الجلسة الأولى للهيئة المصغرة المعنية بكتابة مسودة الدستور، توافقت على وضع آليات عملها، وفق ماذكرت شبكة آر تي.

قال هادي البحرة، بعد انتهاء وقائع جلسة الهيئة المصغرة أمس: "تقدمنا بآلية للوصول إلى المشتركات ووضع آليات العمل وهي الأساس لأنها ستتيح للجنة تحقيق الغاية التي تشكلت من أجلها ... نحن هنا لمناقشة كل التجارب الدستورية السورية، وإقرار مسودة دستور جديد نحتاجه لمستقبل سوريا".

وتابع هادي البحرة: "هناك عدة أفكار تم تداولها وتم التوافق عليها، والصيغة النهائية وضعت بشكل مشترك بين الجميع، ولم يتم التفرد من طرف لآخر، نحن نسعى للتوافقات وبالتالي العطاء مشترك للجميع".

وختم بأن اجتماع الأمس تم بطريقة إيجابية، وتم جدولة أعماله التي تبدأ اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع سيتم وضع جدول أعمال لجولات الاجتماعات القادمة.

وانتهت الجلسة الأولى للهيئة المصغرة، أمس، على أن تواصل اجتماعاتها اليوم الثلاثاء بعقد جلستين في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، من أجل تحديد جدول الأعمال في الفترة المقبلة.

وبحضور ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني، أطلق المبعوث الأممي، جير بيدرسون، الأربعاء الماضي، في جنيف، عمل اللجنة الموسعة المؤلفة من 150 عضوا بواقع 50 عضوا لكل من المجموعات الثلاثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مراتى ترجعلى يا هموتك.. مسجل خطر يشوه وجه موظف مريض بالسرطان فى حلوان.. صور

أولياء أمور طلاب التجريبيات: المدارس أهملت كتاب connect plus واشتريناه على الفاضي

يختصر المسافة 4 ساعات.. كل ما تريد أن تعرفه عن طريق شرم الشيخ الجديد

منجم داعش الثمين.. تفاصيل اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي في شمال سوريا

قطر تعلن وقف تمويلها لـ حركة حماس.. تفاصيل

الأعظم في ليفربول.. إنجاز ينتظر محمد صلاح أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة حامل تتصدى للصوص مسلحين هددوا زوجها وطفلتها.. لن تصدق ما فعلته

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019

بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد