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مدير مشروعات الخدمة الوطنية يستعرض جهود الجهاز لدعم خطة التنمية الاستراتيجية في مصر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:45 م
اللواء مصطفى أمين،
اللواء مصطفى أمين، مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية
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كـريـم الـخـطـيـب
استعرض اللواء مصطفى أمين، مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، جهود الجهاز لدعم خطة التنمية الاستراتيجية في مصر، مؤكدا أن الإنتاج المحلي للحديد والتسليح تطور بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد اللواء مصطفى أمين، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في السويس وجنوب سيناء، أن استثمارات الحديد والصلب في مصر تقدر بنحو 170 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم العمالة في مصانع الصلب يبلغ أكثر من 30 ألف شخص.

ونوه مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، بارتفاع إنتاج الحديد والصلب في مصر من 6.4 مليون طن في 2019 إلى 8 ملايين طن في 2019، مشيرا إلى أن المصنع الجديد بمجمع السويس للصلب يتيح أكثر من 1000 فرصة عمل.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.

وبدأت فعاليات افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بآيات من القرآن الكريم، بتلاوة القارئ الشيخ، أيمن عقل، ويأتي ذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى جميع القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عددا من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومي، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.
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