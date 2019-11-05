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اللواء مصطفى أمين: ارتفاع إنتاج الحديد والصلب إلى 8 ملايين طن.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:53 م
اللواء مصطفى أمين
اللواء مصطفى أمين
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عمرو ممدوح
قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه تم بناء المصنع الثالث لدرفلة الحديد في السويس، ليزيد من إنتاج الطاقة الإنتاجية للشركة.

وأضاف اللواء مصطفى أمين، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، أن شركة الحديد والصلب، أصبحت تضم 11 مصنعا، مشيرا إلى ارتفاع إنتاج الحديد والصلب من 6 ملايين طن إلى 8 ملايين طن في عام 2019.

وأوضح مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن الله حبا الصحاري المصرية بكميات هائلة من أحجار الزينة، مما جعل الشركات العالمية تتسابق عليه، مشيرا إلى أن الجهاز خطط بإنشاء 6 مجمعات جديدة، ويتم افتتاح اليوم ثاني المجمعات ضمن الخطة الموضوعة.

وأكد أن المجمع يضم 3 خطوط لإنتاج الرخام، ومنطقة إدارية وفنية، مشيرا إلى أن المجمع أتاح أكثر من 700 فرصة عمل، وتم تعيين أبناء سيناء في هذه الوظائف، وتساهم المجمعات أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.

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