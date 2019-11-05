الخشت: كشفنا مجموعة ضخمة من حالات الفساد داخل جهة واحدة بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إنه تم التعاون مع الرقابة الإدارية للكشف عن عدة حالات فساد داخل جهة واحدة من الجامعة ، مؤكدًا أن العلاقات لا تحمي أحدا.



وكشف الدكتور محمد عثمان الخشت ، خلال كلمته في ندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد" والتي يحاضر فيها اللواء دكتور هشام زعلوك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن وجود مجموعة ضخمة من حالات الفساد داخل جهة واحدة بالجامعة، وأنه تم تنحية رئيس هذه الجهة.



واضاف: هناك فرق ببن الشفافية وبين الحفاظ علي أسرار العمل، فهناك ملفات لا تخرج إلا للأجهزة الرقابية فقط .



تأتي هذه الندوة في إطار الموسم الثقافي للجامعة ومشروع تطوير العقل المصري لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشهد الموسم الثقافي والفني للجامعة ندوات ثقافية حول الموضوعات والقضايا المطروحة في شتى المجالات، للنقاش فيها مع الطلاب وتوعيتهم.