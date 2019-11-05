شاهد| امرأة تصنع الخمور في السعودية.. وهكذا أوقعت بها الشرطة

قامت الشرطة السعودية في منطقة الرياض، بالقبض على امرأة من جنسية إفريقية، بسبب قيامها بعملٍ غير مشروع دينيًا ولا قانونيًا في الممكلة، تمثل في إدارتها لـ مصنع سري لعمل الخمور وبيعها، وفق ما ذكرت صحف سعودية.وقالت صحف سعودية عدة، إن المرأة الإفريقية، كانت تصنع في مخزن بمنزلها، الواقع بحي طويق في جنوب الرياض، الخمور بطريقة بدائية، لتربح الكثير من المال من هذه التجارة السرية، خاصة وأن هناك البعض من الآسيويين غير المسلمين الذين يفضلون شربها بشكل سري.وبعد تحريات عن المتهمة من قبل الشرطة السرية، حددت القوات الأمنية موقع المشتبه بها، وبعد جمع المعلومات تم إعداد كمين، وتمت مداهمة الموقع، وضبط المرأة متلبسة بالجرم المشهود.وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من الخمور داخل حاويات بأحجام كبيرة، إضافة إلى وجود عبوات صغيرة جاهزة للتعبئة، كما تم العثور على مواد تستخدم لتصنيع الخمور، و"مباخر" لتعطير المكان لإخفاء الروائح المنبعثة منهم.