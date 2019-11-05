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مرأة

بـ هوت شورت.. هدى المفتى تتألق بإطلالة كلاسيكية جريئة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:27 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هدى المفتى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية.

وظهرت هدى المفتى، بهوت شورت باللون الأسود، وقميص باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت باللون الأسود ممزق من الأكمام، وانتعلت حذاءً طويلا بكعب عالٍ باللون الأسود وبتصميم مميز يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها مع رفع خصلات بسيطة منه لتبرز جمالها.

واعتمدت هدى المفتى فى الماكياج على الألوان الترابية الهادئة للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك، واختارت سوارا وخاتما أنيقا كإكسسوارات لإطلالتها.
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