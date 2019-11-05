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أخبار البلد

مذكرة تعاون بين مصر والأردن والخليج لربط الكهرباء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:06 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نادر سمير
وقّعت مصر اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الأردن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، لربط منظومات الكهرباء بها.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ(13) للمجلس الوزارى العربي للكهرباء التى عقدت اليوم بالجامعة العربية.

وقّع المذكرة عن مصر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، وعن الأردن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة الزواتي، وعن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأكد السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، أهمية المذكرة للدفع قدمًا بمشروعات الربط الكهربائي بين هذه الدول، مشيرًا إلى مشروعات الربط الكهربائي الحالية بين كل من مصر والسعودية، ومصر والسودان، إضافة الىً مشروعات الربط الثماني والربط الكهربائي الخليجي والربط الكهربائي المغاربي الموجودة حاليًا، وبالتالي كلها تصب في تفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي وتحقيق التنمية.

وأضاف في تصريح على هامش توقيع المذكرة ان الأوضاع تسير بشكل فاعل فيما يخص الإطار التشريعي للربط الكهربائي العربي واقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
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