بشرى سارة.. إجراءات لخفض أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم الحمراء

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك العديد من المجهودات التى تبذلها وزارة الزراعة فى سبيل خفض أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم الحمراء، ليكون ذلك فى مصلحة المواطنين.



وكشف "أبو صدام" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن أهم تلك المجهودات وهى: "انتقاء سلالات جيدة من الثروة الحيوانية والداجنة من الخارج وبالتالى يزداد الإنتاج".



وأضاف "نقيب الفلاحين" أن إنتاج الوزارة لأصناف من التقاوى الممتازة التى تساعد فى مضاعفة الإنتاج من الخضراوات والفواكه يزيد من المعروض وبالتالى تقل أسعاره بالأسواق.



وأشار إلى أن الوزارة تخطو خطوات واسعة فى مجال وقاية المواشى من الأمراض التى تصيبهم فيزيد إنتاج اللحوم وتقل أسعاره وبالتالى يتحقق انخفاض الأسعار.



ولفت إلى أنه وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الشكاوى من الفلاحين ومربي الدواجن والماشية بعدم تحقيق الربح المرجو بسبب انخفاض الأسعار بالأسواق مما لا يغطي التكلفة لذا نناشد المسؤولين بالتوازن فى الأسعار من أجل تحقيق مصلحة كلا الطرفين.

