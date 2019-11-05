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حوادث

سقطت من شرفة منزلها.. مصرع طفلة في بني سويف الجديدة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:16 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد عبد الحليم
لقيت طفلة في عامها الثاني، مصرعها، عقب سقوطها، من شرفة منزلها أسرتها بالطابق الثالث بمساكن سوزان مبارك ببني سويف الجديدة شرق النيل، أثناء لهوها وتسلقها لسور الشرفة بواسطة دراجة هوائية.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني ني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، بتلقيه بلاغا من مستشفي بني سويف العام، بوصول الطفلة "شهد . س . أ " عام ونصف، مقيمة مساكن سوزان مبارك دائرة القسم "جثة هامدة"، ادعاء سقوط من علو.

وتبين من التحريات الأولية والمعاينة والانتقال إلى مكان الحادث أنه أثناء لهو المتوفاة بشرفة الشقة الخاصة بأسرتها بالطابق الثالث، تسلقت علي دراجة هوائية متواجدة بالمكان وسقطت بالشارع، مما أدى لوفاتها.

كما تبين من سؤال والد الطفلة أقر أنه أثناء لهو ابنته المتوفاة بشرفة الشقة خاصته بالطابق الثالث تسلقت علي دراجة هوائية متواجدة بالمكان وسقطت بالشارع، مما أدى لوفاتها، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة علي جثمان المتوفاة، أفاد بوجود كسر بالجمجمة والوجه نتيجة سقوط من علو وسبب الوفاة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر رقم 1129 إداري قسم شرطة بني سويف الجديدة.
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