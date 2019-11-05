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توك شو

هشام إبراهيم: المشاريع القومية تعود بالإيجاب على المواطن العادي.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:55 م
استاذ التمويل والاستثمار
استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة
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قسم التوك شو
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المزيد من افتتاح المشاريع الصناعية يؤدي إلى تعميق الصناعة في مصر، ويعتبر إضافة جديدة في النشاط القومي، مضيفًا أن كل ذلك في صالح المواطن بوجه عام.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة عبر الهاتف عبر "إكسترا نيوز" أن هناك عددًا من رجال الأعمال بدأوا في الاستثمار داخل مصر، مؤكدًا أن ذلك يبرز مصر بأفضل صورة في الوضع العام أمام البلاد الأخرى، لافتًا إلى أننا بمرحلة الإصلاح الهيكلي.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن ذلك يحتاج العديد من التعميق والاهتمام بالصناعة، مشيرًا إلى أن الفائدة تعود على المواطنين كتوفير فرص عمل وزيادة الدخل والإنتاج للمواطنين وتلبية الاحتياجات، موضحًا أن كل هذه الافتتاحات مجهود خلال سنوات طويلة حان وقت الحصاد.

وتابع أن التنوع في القطاعات مطلوب في الاهتمام بقطاع واحد قد تواجه تحديات تؤدي إلى السلب، موضحًا أنه لا بد من الاهتمام بكل القطاعات العامة والخاصة، لأن الأنشطة تكمل بعضها بعضا.
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