رئيس شركة السويس للصلب يحكى للسيسي موقفا غريبا تعرض له مع الفنانة صباح| فيديو

روى رفيق ضو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، موقفًا ملهمًا مرَ به خلال عودته لمصر منذ أكثر من 36 عامًا، قائلًا: استأذن منك سيادة الرئيس ان أروى لك ولكل الحاضرين عن موقف تعرضت له خلال مجيئى لمصر اول مرة منذ 36 عامًا وكانت بالصدفة تجلس بجوارى الفنانة الراحلة صباح، واستغربت اني فى طريقى لمصر للاستثمار بها".



وأضاف رفيق ضو، خلال كلمته بفعاليات مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، " نصحتني صباح، قائلة مصر ام الدنيا وده مش اسم دى حقيقة هى ام مش بس لأولادها ولكن للدنيا كلها و عطفها وكرمها وحنانها كبير لا حدود له ولو عايز تنجح فى مصر حبها".



وأكد: أن هذا هو سر نجاحه فى مصر هو انه احب مصر من خلال شعبها الطيب المتواضع القادر على النجاح، مضيفًا " احنا كعرب محبين للامة العربية ولازم نعرف ان مصر اما تبقى بخير الأمة العربية كلها تبقى بخير والمشاركة فى نهضة مصر هى مشاركة لنهضة الأمة العربية".



ووجه رسالة للمستثمرين العرب والأجانب، قائلًا :" تعالوا وحبوا مصر كرمها مالوش حدود وتعالوا لو عايزين تنجحوا فى مصر لا يوجد احسن من شراكة جهاز مشروعات للخدمة الوطنية ويكفينى فخرًا أن أعمل مع الشعب المصرى وخير اجناد الارض".

