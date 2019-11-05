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أخبار العالم

أمريكا تضع شركة صينية على القائمة السوداء.. والسبب وجيه

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:57 م
صدى البلد
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وكالات
كشفت مصادر مطلعة أن شركة "ميجفي تكنولوجي" الصينية المحدودة تدرس إمكانية تأجيل طرحها العام الأولي في ظل حالة من الغموض بشأن ما إذا كانت ستستطيع جمع أربعة مليارات دولار حددتها في تقييمها، على خلفية وضع الولايات المتحدة لها على قائمة سوداء.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تدرس مع المستشارين إما المضي في الطرح المقرر خلال هذا الشهر في هونج كونج، أو الانتظار لنتائج محاولاتها لرفع اسمها من "قائمة الكيانات" الأمريكية.

وقال مصدر إن المستثمرين يشعرون بالتردد في شراء أسهمها، وأن ميجفي ربما تجد صعوبة حتى في جمع 5ر3 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن ميجفي واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا الصينية نموا إلا أنها أصبحت تواجه مشاكل مالية منذ إدراج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لها على قائمة سوداء للاشتباه في تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقليات في الصين.

ووفقا لبلومبرج فإنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي، وأن الشركة لا تزال تخطط لعقد جلسة مراجعة هذا الشهر في هونج كونج.

وكانت ميجفي قدمت الوثائق المتعلقة بالاكتتاب في أغسطس وربما تكون بحاجة لسيولة نقدية.

يذكر أن وزارة التجارة الأمريكية أعلنت في أكتوبر الماضي أنها أدرجت 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على قائمة سوداء بسبب انتهاك حقوق الإيجور في إقليم شينجيانج.
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