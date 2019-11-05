تفاصيل أول مول لتصدير الملابس الجاهزة بـ مصر

وقعت شركة دلمار للتنمية السياحية إحدى شركات بورتو جروب بروتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية لافتتاح أول وأكبر مول تصديري لـ منتجي الملابس الجاهزة في مصر، وذلك في بورتو كايرو مول بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومنصور عامر مؤسس شركة عامر جروب وبورتو جروب ومحمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية ولفيف من رجال الأعمال والمسئولين.



وأكد منصور عامر مؤسس شركتي بورتو جروب وعامر جروب أنه سعيد بهذه الخطوة التي ستغير مسار تجارة وتصدير الملابس الجاهزة في مصر والعالم وان عمل مول تجاري للتصدير فكرة اعتبرها من الأفكار خارج الصندوق يعقبها خطوات متسارعة من أجل أن يجني الجميع ثمارها.



وأكد أن مجموعتي عامر وبورتو يمتلكان قرابة نصف مليون متر محال تجارية في 10 محافظات منتشرة في شرق وغرب الدلتا بل وخارج مصر وأتمنى أن يحذو الجميع حذو غرفة صناعة الملابس وأدعو الغرفة لعمل مول لبيع الملابس الراكدة في مخازن المصانع والشركات في مول بورتو سعيد لانها منطقة واعدة وقادرة علي استيعاب هذا المخزون وكذلك إنشاء منطقة لوجستية لتصدير الملابس لمنطقة الخليج في بورتو البحر الميت بالأردن لأن هذه الأفكار لها مردود اقتصادي كبير.



وقال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مشروع المول التجاري يعد خطوة إيجابية لتسويق المنتج المصري.



وأشار إلى أن التجارة الداخلية تمثل 17٪من إجمالي الناتج المحلي وأن زيادتها يتطلب تأسيس بنية تحتية وهو ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية وأوضح أن هناك حاليا 18 منطقة تجارية ولوجستية كما سيتم طرح مزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة ولدى الوزارة مشروع سوق لنصف الجملة للملابس الجاهزة بالعبور باستثمارات أجنبية.



من جهته أشار سامح زكى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الى أن مشروع المول التجاري للملابس الجاهزة يهدف الي جذب العوائد المالية لزيادة الدخل من العملة الصعبة.



وأوضح أن المشروع يعتمد على إزالة العقبات التى تواجه العملية التصديرية فى صناعة الملابس الجاهزة، مع تعميق وزيادة القيمة المضافة داخل المنتجات المصرية.



في ذات السياق، أوضح عمر حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة أنه تم الاتفاق مع إدارة المول على إنشاء مركز تميز للغرفة التجارية داخل المول يهدف إلى استخراج السجل التجارى ودفع رسوم الغرفة وكل ما يتعلق باحتياجات التاجر للغرفة التجارية ووجود مكتب لدعم الصادرات وذلك لتوفير وتسهيل الوقت والمجهود للمصدرين.



وقال سامح فاروق نائب رئيس الشعبة إن "تايم مول" يقع في بورتو كايرو مول بالتجمع الأول، بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تبلغ نحو 35 ألف متر مربع، ويهدف جمع أشهر العلامات التجارية فى مكان واحد، أمام المستوردين الأجانب، لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج ولفت إلى أن من المستهدف تصدير ما يقرب من 70% للخارج، فضلا عن توزيع 30% للسوق المحلى.