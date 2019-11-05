تشكيل لجنة لمعاينة مزرعة البيضة وإزالة المخالفات فى تمي الأمديد

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من مديرية الزراعة ومركز ومدينة تمي الأمديد لمعاينة المخالفات بإحدى مزارع المواشي بقرية البيضة وإزالة المخالفات فورا ونقل ملكية المزرعة إلى المالك الجديد وإلغاء جميع المحاضر المحررة للمالك الأول وتحويل الملف بالكامل إلى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق مع المقصرين.



جاء ذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين من قرية البيضة مركز تمي الأمديد بشكوى خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده اليوم بحضور أسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، يتضرر فيها من قيام الإدارة الزراعية بتمي الامديد بتحرير محاضر مخالفات له بالرغم من قيامه ببيع المزرعة لأحد الأشخاص وعدم موافقة الإدارة الزراعية على نقل الملكية للمشتري.



ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة المنصورة بعدم إصدار أي ترخيص لقطعة ارض بقرية ميت خميس بجوار كوبري الجامعة لحين الفصل في القضاء، جاء ذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين من قرية ميت خميس التابعة لمركز ومدينة المنصورة التابعة بشكوى يتضرر فيها من قيام أحد المواطنين بالشروع في استخراج رخصة بناء لقطعة أرض يوجد عليها نزاع قضائي بينهما.