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محافظات

صرف مساعدات مالية وفرص عمل وعلاج.. خلال اللقاء الأسبوعي لمحافظ الدقهلية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:17 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي صرف مساعدات مالية فورية لـ10 حالات من المواطنين، وإدراجهم في برنامج تكافل وكرامة، وكلف السيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم وصرف معاشات شهرية مؤقتة لحين انتهاء إجراءات المعاش الدائم.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي.

وكلف شاروبيم أحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية، بتدبير 4 فرص عمل في القطاع الخاص لأربعة من المواطنين، على أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية. 

كما كلف المحافظ الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بصرف علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.
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