صرف مساعدات مالية وفرص عمل وعلاج.. خلال اللقاء الأسبوعي لمحافظ الدقهلية

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي صرف مساعدات مالية فورية لـ10 حالات من المواطنين، وإدراجهم في برنامج تكافل وكرامة، وكلف السيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم وصرف معاشات شهرية مؤقتة لحين انتهاء إجراءات المعاش الدائم.





جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي.





وكلف شاروبيم أحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية، بتدبير 4 فرص عمل في القطاع الخاص لأربعة من المواطنين، على أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية.



