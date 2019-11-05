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فيديو جراف

فيديوجراف| سر حذف كليب إنساي لـ رمضان وسعد لمجرد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:43 م
صدى البلد
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فيديوجراف
حذف موقع يوتيوب كليب أغنية "إنساي" بشكل مفاجئ لـ محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد.

وكشف موقع يوتيوب عن سبب حجب الفيديو وذلك حفاظا على الحقوق الملكية لشركة Lucky Light Movie Music.

يعتبر إنساي أول عمل يجمع بين محمد رمضان وسعد لمجرد وقد حقق نجاحا كاسحا.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
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