فيديوجراف| سر حذف كليب إنساي لـ رمضان وسعد لمجرد

حذف موقع يوتيوب كليب أغنية "إنساي" بشكل مفاجئ لـ محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد.



وكشف موقع يوتيوب عن سبب حجب الفيديو وذلك حفاظا على الحقوق الملكية لشركة Lucky Light Movie Music.



يعتبر إنساي أول عمل يجمع بين محمد رمضان وسعد لمجرد وقد حقق نجاحا كاسحا.



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