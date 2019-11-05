أخلت المحكمة سبيلها.. فتاة العياط مزقت السائق بالسكين دفاعا عن شرفها بعدما سلمها حبيبها إليه ليغتصبها

«أميرة» المعروفة إعلاميا باسم «فتاة العياط» وقعت فريسة لحبيبها الخائن الذى سلمها لصديقه السائق، لكى يقوم باغتصابها إلا أنها دافعت عن شرفها وقامت بقتل السائق بـ 14 طعنة متفرقة بأنحاء جسده، وحتى سلمت نفسها للشرطة وتم حبسها على ذمة القضية.



الطفلة الملائكية.. لم تدرك ما فعلته وظل فى وجدانها أنه ليس هناك حيلة أخرى لتنقذ نفسها وشرفها من الذئاب البشرية غير ما فعلته حين ذاك.. توجهت أميرة إلى الأهالي الذين أنقذوها وهى فى حالة من الانهيار التام وشريط حياتها يكسوه السواد وأوصلوها إلى مركز الشرطة لتسرد ما حدث.



وقررت اليوم الثلاثاء محكمة الطفل إخلاء سبيل "أميرة. أ" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، في اتهامها بتمزيق جسد سائق حاول التعدي عليها جنسيًا، وتسليمها لأسرتها.



وكانت تحقيقات نيابة العياط، كشفت عن ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.



وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى "أميرة"، 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخة بالدماء، وقررت قتل شاب بالمنطقة الجبلية.



أدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف، مأمور مركز العياط، قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب واصطحبوها إلى منزل مهجور وحاولوا اغتصابها، إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها واصطحابها للمنطقة الجبلية خشية فضح أمرهم وأخرج أحدهم سكينًا فخطفته منه وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلًا، فانتاب الباقون الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها إلى مركز الشرطة.



انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان، رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى "الأمير. أ"، 22 سنة، سائق، ملقى في مدق جبلي مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.



رفض الاستئناف:

كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم، رفضت استئناف "أميرة. أ" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، على حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتمزيق جسد سائق حاول التعدي عليها جنسيًا، وأيدت استمرار حبسها.



تحقيقات نيابة العياط:

وكانت تحقيقات نيابة العياط، كشفت عن ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.



التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية:

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى "أميرة"، 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخة بالدماء، وقررت قتل شاب بالمنطقة الجبلية.