بوتين يقيل 11 جنرالا من القوات الروسية .. تفاصيل

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 11 جنرالا من لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ووزارة الطوارئ ووزارة الشؤون الداخلية.

ووفقا للمرسوم، فقد تمت إقالة 6 جنرالات من وزارة الطوارئ و4 من وزارة الداخلية وواحد من لجنة التحقيق.



وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نُشر اليوم الاثنين، فإنه من ضمن الجنرالات المقالين النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لحماية النظام العام بوزارة الشؤون الداخلية الروسية ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز بتهمة الاحتيال، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



بالإضافة إلى ذلك، فإنه، وفقا للمرسوم ذاته، عين الرئيس الروسي عددا من الشخصيات في مناصب جديدة بوزارة الطوارئ ودائرة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية.



كان الرئيس بوتين قد أصدر في العام الماضي مرسوما رئاسيا يقضى بإقالة خمسة عشر جنرالا من وزارات الداخلية والطوارئ وهيئة السجون الاتحادية.