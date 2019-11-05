نيفين عبد الخالق: الاستثمار في المورد البشري أساس تحقيق أهداف التنمية

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال، أن عنصر الإدارة أهم العناصر التي توجد في أى منظمة، بالإضافة إلى الشراكات الفعالة بين المنظمات لتحقيق التنمية المستدامة.



وأضافت نيفين عبد الخالق،خلال جلسة الشراكات الفاعلة بين المنظمات لتحقيق التنمية المستدامة من فعاليات اليوم الثالث الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن الاستثمار في المورد البشري هو أساس تحقيق التنمية بجانب التعاون والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



وأشارت إلى أن مجموعة المهندسين الاستشاريين نفذت على مدار العشر سنوات الماضية برنامج من الجامعة إلى العمل لمساعدة الخريجين وتأهيلهم إلى سوق العمل وسد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والعملي، موضحة أن البرنامج ساعد في تخريج أكثر من 6000 طالب حتي الآن.



وأوضحت أن المكاتب الاستشارية كان لها دور كبير في تجهيز الشباب والمهندسين حديثي التخرج لتأهيلهم إلى سوق العمل، لافتة إلى أن البرنامج غير مقتصر وجوده في مصر فقط ولكن على المستوى القارة الأفريقية لتحقيق الاستدامة.