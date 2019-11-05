علامات تدل على أنك مصاب بتصلب الشرايين| تعرف عليها‎



علاج مرض تصلب الشرايين يكون من خلال:

- التوقف عن التدخين.

- الإقلال من تناول الأغذية ذات الدهون العالية والكولسترول.

- الحفاظ على ممارسة الرياضة.

- التشخيص والعلاج المبكر لمرض السكر.

- التشخيص والعلاج المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم.

- التشخيص والعلاج المبكر لمرض زيادة الدهون والكولسترول.

- التشخيص والعلاج المبكر لمرض الكلى.

- استخدام بعض العقاقير التي تؤخر حدوث الجلطات أو تزيد من ميوعة الدم أو تقلل من مستوى الدهون والكولسترول فى الجسم والتى يجب أخذها تحت إشراف طبى.



ما علامات مرض تصلب الشرايين؟

تصلب الشرايين عادة لا يكون مصحوبا بأى أعراض أو علامات حتى يتأثر سريان وتدفق الدم تأثرا شديدا مؤديا إلى نقصان فى تروية وغذاء الأعضاء، وهنا تظهر الأعراض والعلامات والتي يعتمد نوعها على نوع العضو الذي تأثر وفي حالات كثيرة يكون هناك أكثر من عضو يعاني من وجود نقصان فى تغذيته بالدم نتيجة لتضيق الشرايين التي تغذيها بسبب مرض تصلب الشرايين، ومن هذه الأعراض والعلامات الآتى:



- ألم الصدر نتيجة لنقصان التروية الدموية إلى عضلة القلب وخاصة إذا حاول الشخص أن يبذل مجهودا ذلك أن حاجة عضلة القلب للدم أثناء الحركة يزيد عما هي عليه أثناء الراحة والاسترخاء.



- ألم الساقين إذا تأثرت شرايين الرجلين بمرض تصلب الشرايين وهي حالة نرى فيها كبير السن مثلا يمشي لفترة ثم يتوقف نتيجة لحدوث الألم ثم يمشي مرة أخرى وهي العلامة التي تسمى بالمشي المتقطع نتيجة لتصلب شرايين الرجلين.



وفي الحالات المتأخرة يحدث ألم الساقين حتى أثناء الراحة. (ملاحظة: هناك أسباب أخرى لحدوث ألم الساقين أثناء الراحة مثل نتيجة لوجود التهاب بالحلق أو الكلى أو الأسنان أو فى عظام الساقين أو نتيجة للنوم الكثير أو نتيجة لدوالى الساقين.



- وجود فرق في قياس ضغط الدم بين ضغط الساعد للطرف العلوي وضغط أسفل الساق.



كشف الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي السابق وأستاذ كهرباء القلب كيفية تشخيص مرض تصلب الشرايين.وقال شعبان خلال مجموعة نصائح قدمها إن هناك عددا من الفحوصات والقياسات الطبية التى تساعد فى تشخيص مرض تصلب الشرايين مثل:• قياس نسبة الدهون والكوليسترول فى الجسم• التأكد من فعالية ووظيفة الكلى والكبد• التأكد من عدم وجود مرض السكر• استخدام جهاز الدوبلر• استخدام جهاز التشخيص المقطعي للجسم• استخدام الأشعة الملونة للشرايين