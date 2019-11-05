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ثقافة

الصراع الدولي حول استغلال قناة السويس.. طبعة جديدة بهيئة الكتاب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الطبعة الثانية من كتاب "الصراع الدولي حول استغلال قناة السويس 1869-1882 " تأليف الدكتور السيد حسين جلال وتقديم مشهور أحمد مشهور.

وقد شغلت قناة السويس حيزًا مهمًا فى تاريخ مصر السياسى والاقتصادى حتى يومنا الحالى خاصة بعد تطويرها وحفر الأنفاق أسفلها لربط سيناء بالوادى ،علاوة على المحور الاقتصادى العالمى الجارى تنفيذه على ضفتيها ، حيث أعطت قناة السويس مصر طابعا دوليا منذ حفرها وأدخلتها فى حلبة الصراع الدولى من أجل استغلالها والسيطرة عليها.

ينقسم الكتاب إلى أربعة ابواب مقسمة إلى عدة فصول ويتناول الباب الأول الأهمية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لقناة السويس خلال السنوات الأولى التالية لافتتاحها ، وفى الباب الثانى تناول المؤلف دراسة مسألة بيع قناة السويس والصراع بين الشركات الملاحية وشكرة قناة السويس عند بداية استغلال القناة وتعد أول دراسة لهذه الجوانب من القناة.

أما الباب الثالث فيلقى الضوء على مأساة مصر عندما فقدت أسهمها فى القناة لصالح إنجلترا عام 1875 وأيضًا حصتها وتعادل 15% من صافى الأرباح السنوية فى شركة قناة السويس لصالح فرنسا عام 1880 وبذلك خسرت مصر موردا ماليا دسما لقناة تجرى فى أرضها بعد أن ضحت بآلاف الأرواح فى نظام السخرة لحفرها حتى تحقق المشروع ، وأخيرا فى الباب الرابع تناول المؤلف كيف مهدت إنجلترا لاحتلال قناة السويس بدفع الأمور داخل مصر إلى التأزم.
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