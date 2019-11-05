المصرية للاتصالات تتوج بجائزة WCA العالمية لعام 2019

توجت الشركة المصرية للاتصالات بجائزة أفضل مبادرة للمسئولية المجتمعية وذلك خلال حفل توزيع جوائز قمة الاتصالات العالمية "World Communication Award" الـ 21 لعام 2019 والذى أقيم هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية لندن.



وذلك عن مشروع الربط الإلكتروني لبنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والذي يركز بشكل أساسي على تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير المجتمع المصري، تسلمت الجائزة عن المصرية للاتصالات نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة.



وتهدف مسابقة جوائز الاتصالات العالمية “WCA” إلى تكريم المتميزين من بين مشغلي الاتصالات على مستوى العالم في 25 فئة مختلفة تمثل أحدث التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة 550 شركة من أكثر من 35 دولة حول العالم في 2019.



وتعد المصرية للاتصالات أول شركة مصرية تحصد جائزة المشاركة المجتمعية بمسابقة جوائز الاتصالات الدولية حيث استطاعت المصرية للاتصالات أن تتفوق على 5 من المرشحين للجائزة الكبرى عن فئة المسئولية المجتمعية بعد أن تقدمت لها كبرى شركات الاتصالات الإقليمية والعالمية.



ويعد مشروع الربط الإلكتروني لبنوك الدم أحد أهم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركة في مجال الرعاية الصحية بالشراكة مع وزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير، حيث يهدف إلى تمكين صانع القرار في وزارة الصحة لأول مرة من التعرف لحظيًا على احتياطي الدم في مختلف بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، والبالغ عددها أكثر من 200 بنك دم وأماكن العجز والزيادة، مما يسهل إمكانية إعادة التوزيع عند الحاجة. بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات بين بنوك الدم، كما يقلل من احتمالات الخطأ عن طريق الميكنة واستخدام الباركود مما يساهم في إيصال دم آمن للمصريين.

